Olimpiadi di Tokyo, Martina Criscio fuori al primo assalto: mercoledì torna in pedana Samele (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo lo splendido argento conquistato sabato scorso nell'individuale, lo sciabolatore pugliese Luigi Samele torna in pedana mercoledì 28 luglio nella gara a squadre. L'atleta foggiano in forza alle ... Leggi su foggiatoday (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo lo splendido argento conquistato sabato scorso nell'individuale, lo sciabolatore pugliese Luigiin28 luglio nella gara a squadre. L'atleta foggiano in forza alle ...

Advertising

Pontifex_it : In questo tempo di pandemia, le Olimpiadi di Tokyo siano un segno di speranza, un segno di fratellanza universale a… - sbonaccini : Solo applausi per le parole di Vito Dell’Aquila, prima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Tokyo ???? - Eurosport_IT : BIS PER ELISA! ???? Seconda medaglia di bronzo alle Olimpiadi per la nostra Longo Borghini ??????????? ???? Rio 2016 ???? T… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Sorrisi e tanto divertimento nello spogliatoio delle Azzurre del volley [Video] #Tokyo2020 #Egonu - OA_Sport : #Tennis, Olimpiadi #Tokyo2020 , Novak #Djokovic: “Gli organizzatori ci stanno venendo incontro per il caldo. Mi sto… -