Niente medaglie per le azzurre del fioretto, Vezzali: 'Non chiamatelo disastro' (Di lunedì 26 luglio 2021) 'Forse eravamo abituati troppo bene'. Valentina Vezzali smorza le critiche dopo i due quarti posti alle Olimpiadi di Tokyo per le azzurre del fioretto 'arma' capace di regalarci tante medaglie e ... Leggi su today (Di lunedì 26 luglio 2021) 'Forse eravamo abituati troppo bene'. Valentinasmorza le critiche dopo i due quarti posti alle Olimpiadi di Tokyo per ledel'arma' capace di regalarci tantee ...

Niente medaglie per le azzurre del fioretto, Vezzali: 'Non chiamatelo disastro' 'Forse eravamo abituati troppo bene'. Valentina Vezzali smorza le critiche dopo i due quarti posti alle Olimpiadi di Tokyo per le azzurre del fioretto 'arma' capace di regalarci tante medaglie e grandi soddisfazioni. L'intervista alla sottosegretaria allo sport

Niente medaglie per le azzurre del fioretto: "Non chiamatelo disastro" Today.it

