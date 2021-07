Le sopracciglia parlano di te | ecco le forme per ogni carattere

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 26 luglio 2021) Quelle più diffuse a Londra si chiamano London Groomed, arcuate e di medio spessore come la cornice dello sguardo della cantante londinese Adele, mentre Elegant Scottish identifica la forma naturalmente sottile e di media lunghezza diffusa in Scozia come quella della scrittrice J.K. Rowling. Stiamo parlando di sopracciglia e, secondo una ricerca condotta da Superdrug, rivenditore inglese di prodotti per la salute e la bellezza, permettono di capire la regione di provenienza delle donne nate nel Regno Unito. Gli esperti ne hanno esaminate 2 milioni sulla base delle richieste fatte ai brow bar situati nei propri negozi sul territorio. I dati raccolti hanno anche permesso di stabilire, per esempio, che chi vive a Birmingham e nell’Essex preferisce linee piene e spesse, a Liverpool sono diffuse le Scouse spesse e voluminose, mentre le abitanti di Manchester optano per archi più definiti.