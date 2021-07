John Terry lascia l' Aston Villa | ' Sono pronto ad allenare'

(Di lunedì 26 luglio 2021)l', club in cui nelle ultime tre stagioni è stato assistente allenatore nello staff di Dean Smith, e ora si prepara a fare un passo avanti nella propria carriera. L'ex ...

è pronto a fare un passo avanti nella propria carriera. L'assistente allenatore nello staff di Dean Smith ha lasciato l' Aston Villa per guidare una squadra in prima persona. 'E' stato un ...L' Aston Villa rende noto con un comunicato ufficiale apparso sul sito del club e sui profili social l'addio di. L'ex storico difensore era diventato assistente e vice di Dean Smith ma adesso ha desiderio di dedicarsi alla famiglia e ad imparare ancora di più i segreti del mestiere per diventare ...L'ex difensore di Chelsea e Inghilterra, e assistente allenatore di Dean Smith, saluta il club e si prepara ad affrontare la sua carriera da manager ...John Terry ha lasciato l'Aston Villa, dove nelle ultime tre stagioni e' stato assistente allenatore nello staff di Dean Smith, e ora si prepara ...