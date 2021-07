John Elkann vara l’aumento il capitale di Gedi (Di lunedì 26 luglio 2021) Nella giornata di domani – martedì 27 luglio – l’assemblea straordinaria di Gedi News Network, che ha in portafoglio i quotidiani nazionali (La Stampa e Il Secolo XIX) e locali della casa editrice, ad eccezione di Repubblica, varerà un aumento di capitale di 39,396 milioni di euro. l’aumento sarà poi completato con il “conferimento in L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) Nella giornata di domani – martedì 27 luglio – l’assemblea straordinaria diNews Network, che ha in portafoglio i quotidiani nazionali (La Stampa e Il Secolo XIX) e locali della casa editrice, ad eccezione di Repubblica, varerà un aumento didi 39,396 milioni di euro.sarà poi completato con il “conferimento in L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie John Elkann vara l’aumento il capitale di Gedi: Nella giornata di domani – martedì 27 luglio – l’as… - Marotta14Mauro : RT @OmbraDuca: Ecco cosa vuol dire quando padroni dell'informazione sono privati come John Elkann , uomini potentissimi che gestiscono il g… - marcobardazzi : RT @TEbhardt: Raccoglie punti di vista diversi. Da John Elkann a Gianni Rinaldini passando per @mariocalabresi @marcobardazzi @paolobricco7… - TEbhardt : Raccoglie punti di vista diversi. Da John Elkann a Gianni Rinaldini passando per @mariocalabresi @marcobardazzi… - lydiaborino51 : LA SINISTRA RIPARTA DA MARGHERITA AGNELLI – 'IL FATTO': 'ORMAI LA MADRE DI JOHN ELKANN VA...… -