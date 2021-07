Inter, Vidal può partire ma l’ingaggio del cileno complica la cessione (Di martedì 27 luglio 2021) L’Inter, oltre a Nainggolan, sta cercando di piazzare sul mercato anche Vidal. Problema ingaggio per la cessione del cileno L’Inter spinge per trovare un accordo per Nainggolan, con il belga che potrebbe anche rescindere il contratto se non dovesse esserci l’intesa con il Cagliari. Oltre al belga, scrive Repubblica.it, il club nerazzurro sta cercando di piazzare sul mercato anche Arturo Vidal. Marotta vuole liberarsi dell’oneroso ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione del cileno, con l’Inter che starebbe sondando il terreno con alcune formazioni ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021) L’, oltre a Nainggolan, sta cercando di piazzare sul mercato anche. Problema ingaggio per ladelL’spinge per trovare un accordo per Nainggolan, con il belga che potrebbe anche rescindere il contratto se non dovesse esserci l’intesa con il Cagliari. Oltre al belga, scrive Repubblica.it, il club nerazzurro sta cercando di piazzare sul mercato anche Arturo. Marotta vuole liberarsi dell’oneroso ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione del, con l’che starebbe sondando il terreno con alcune formazioni ...

