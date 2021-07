Epatite, grave minaccia per la salute globale. Una unità di apprendimento (Di lunedì 26 luglio 2021) La Giornata mondiale dell'Epatite (WHD) si svolge ogni anno il 28 luglio e il mondo sotto un unico tema per comprendere la consapevolezza del carico globale dell'Epatite virale e il cambiamento reale. Nel 2021 il tema è "L'Epatite non può aspettare". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 luglio 2021) La Giornata mondiale dell'(WHD) si svolge ogni anno il 28 luglio e il mondo sotto un unico tema per comprendere la consapevolezza del caricodell'virale e il cambiamento reale. Nel 2021 il tema è "L'non può aspettare". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Epatite, grave minaccia per la salute globale. Una unità di apprendimento - dameblonde : @MatAnnSer @Luca__Pagani No io ho due malattie autoimmuni, un k pregresso, familiarità per problemi cv, mutazione M… - liberomondo2016 : @DrArturzolo @borghi_claudio @Alessapiens Tutti gli inverni per le influenze. Pieni. Ho passato anche 12 ore nei PS… -