ENI gas e luce: concerto Carbon Neutral di Elisa per festeggiare i 10 milioni di clienti (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – festeggiare il raggiungimento dei 10 milioni di clienti. Con questo obiettivo Eni gas e luce ha organizzato per giovedi` 29 luglio un concerto di Elisa nella cornice del lago Superiore di Fusine a Tarvisio (UD). L’evento – spiega Eni in una nota – sara` il primo di una serie di concerti organizzati da Eni gas e luce per celebrare quest’importante traguardo. Il concerto sara` Carbon Neutral, certificato da Zero Carbon Target, program operator internazionale per la certificazione della ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) –il raggiungimento dei 10di. Con questo obiettivo Eni gas eha organizzato per giovedi` 29 luglio undinella cornice del lago Superiore di Fusine a Tarvisio (UD). L’evento – spiega Eni in una nota – sara` il primo di una serie di concerti organizzati da Eni gas eper celebrare quest’importante traguardo. Ilsara`, certificato da ZeroTarget, program operator internazionale per la certificazione della ...

Advertising

eni : Questa operazione costituirà la base per l’ulteriore sviluppo del portafoglio di progetti #rinnovabili di Eni gas e… - GuidoDellOmo : RT @eni: L’accordo con Azora Capital, per una capacità complessiva di 1,2 GW, siglato attraverso Eni gas e luce, prevede l’acquisizione di… - GabriellaGaro14 : RT @eni: L’accordo con Azora Capital, per una capacità complessiva di 1,2 GW, siglato attraverso Eni gas e luce, prevede l’acquisizione di… - eni : L’accordo con Azora Capital, per una capacità complessiva di 1,2 GW, siglato attraverso Eni gas e luce, prevede l’a… - eni : @Felipeiglesias ciao, ci dispiace per quanto segnali. I colleghi di Eni gas e luce sono a tua disposizione qui per… -