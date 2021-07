Dal Belgio, il Torino a un passo da Thibo Baeten (Di lunedì 26 luglio 2021) Dal Belgio arriva un’interessante indiscrezione sul mercato del Torino. Questa mattina, alle ore 10.30 circa, la testata Medhiahuis tramite il proprio giornalista, Bob Faesen, ha avvicinato al club granata l’attaccante Thibo Baeten. Si tratta di un classe 2002 che milita nel NEC Nijmege, squadra appartenente alla Eredivisie, ovvero il massimo livello del campionato di calcio in Olanda. La scorsa stagione, Baeten ha giocato fino a dicembre con la maglia del Club Brugge, dove ha segnato 6 gol in 17 partite. A gennaio, si è trasferito nel NEC Nijmege, collezionando 11 presenze e realizzato 1 gol. Questo il ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 luglio 2021) Dalarriva un’interessante indiscrezione sul mercato del. Questa mattina, alle ore 10.30 circa, la testata Medhiahuis tramite il proprio giornalista, Bob Faesen, ha avvicinato al club granata l’attaccante. Si tratta di un classe 2002 che milita nel NEC Nijmege, squadra appartenente alla Eredivisie, ovvero il massimo livello del campionato di calcio in Olanda. La scorsa stagione,ha giocato fino a dicembre con la maglia del Club Brugge, dove ha segnato 6 gol in 17 partite. A gennaio, si è trasferito nel NEC Nijmege, collezionando 11 presenze e realizzato 1 gol. Questo il ...

