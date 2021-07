Dai rifiuti ai farmaci, in arrivo ddl Concorrenza. Le novità (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Dall’energia ai porti passando per i rifiuti. Ma anche farmaci e scelta della dirigenza medica. E’ un disegno di legge sulla Concorrenza decisamente ad ampio raggio quello che dovrebbe “planare” sul tavolo del Consiglio dei Ministri nelle prossime ore, rispettando così la tabella di marcia concordata con Bruxelles nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Per il riordino dei servizi pubblici locali dovrebbe invece essere prevista un’apposita delega. Insieme alle semplificazioni, è asse portate del pacchetto di riforme “abilitanti” che hanno cioè l’obiettivo di migliorare il contesto dell’attività ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Dall’energia ai porti passando per i. Ma anchee scelta della dirigenza medica. E’ un disegno di legge sulladecisamente ad ampio raggio quello che dovrebbe “planare” sul tavolo del Consiglio dei Ministri nelle prossime ore, rispettando così la tabella di marcia concordata con Bruxelles nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Per il riordino dei servizi pubblici locali dovrebbe invece essere prevista un’apposita delega. Insieme alle semplificazioni, è asse portate del pacchetto di riforme “abilitanti” che hanno cioè l’obiettivo di migliorare il contesto dell’attività ...

Ultime Notizie dalla rete : Dai rifiuti Dai rifiuti ai farmaci, in arrivo ddl Concorrenza. Le novità Spazio poi alle procedure per le autorizzazioni per gli impianti di smaltimento dei rifiuti che avranno "tempi certi" , che secondo prime indiscrezioni non dovrebbero superare i 15 giorni.

Associazione Crocevia contro l'ipotesi dell'ecodistretto a Rende ... un'ipotetica bonifica, portando nello stesso sito o in quello limitrofo i rifiuti dell'intera ... in modo da compensare in parte i gravi danni subiti dai cittadini da oltre 40 anni'. Crocevia pertanto '...

Dai rifiuti ai farmaci, in arrivo ddl Concorrenza. Le novità Borsa Italiana Rifiuti e stadio, sindaco di Poggiomarino all’angolo Il nuovo calendario per la raccolta dei rifiuti e le incertezze sul futuro sportivo delle associazioni del territorio rischiano di rendere ancor più rovente l’estate del sindaco di Poggiomarino, Mauri ...

