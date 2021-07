Da Rimini al Salento fino a Stromboli | aumentano i focolai nelle zone di vacanza

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il timore di una risalita dei contagi, provocato dal diffondersi della variante Delta, si sposta dalle città alle località di, soprattuttomete più gettonate del turismo giovanile, scenario della movida estiva., da sempre una calamita per i giovani, contende ora a Bologna il primato dei nuovi casi di contagio nell’intera Emilia Romagna ( 90 rispetto ai 104 del capoluogo, ma sabato era al primo posto con 81 contagiati).è inoltre l’unica provincia della regione a registrare un nuovo ingresso in terapia intensiva. Sono preoccupanti anche i dati sulla pandemia in Puglia, in particolare la ...

Advertising

and_cap_ : @1Dioniso I pesciolini del Salento, quando vogliono stare tranquilli, vanno in vacanza a Rimini. - magnagati86 : RT @VicenzaPride: 3 luglio 2021 - Verona Pride 2021 4 luglio 2021 – Bassano Pride 2021 24 luglio 202 - Rimini Pride 2021 31 luglio 2021 -… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimini Salento

L'HuffPost

Da sempre una calamita per i giovanissimi in cerca di divertimento,contende ora a Bologna ... con la provincia di Lecce, che comprende le principali località del, in testa ai contagi: ...L'area dista vedendo in generale un grande incremento dei contagi, superando lo stesso capoluogo Bologna. Ritornando al Sud, anche la Puglia e il suo splendidostanno vedendo una ...Rimini, da sempre una calamita per i giovani, contende ora a Bologna il primato dei nuovi casi di contagio nell’intera Emilia Romagna ( 90 rispetto ai 104 del capoluogo, ma sabato era al primo posto c ...Nel Belpaese sono scoppiati diversi cluster nei luoghi di villeggiatura che rischiano di aumentare l'rt delle Regioni: leggi tutti i dettagli ...