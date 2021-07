Crotone, annullata la tourneè in Spagna a causa del Covid (Di lunedì 26 luglio 2021) Crotone - Il Crotone ha annullato per Covid la tournée in Spagna. A causa dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid, infatti, il FootbalL club Crotone ha deciso di ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 luglio 2021)- Ilha annullato perla tournée in. Adell'evoluzione dell'emergenza sanitariata dalla pandemia da, infatti, il FootbalL clubha deciso di ...

Advertising

sportli26181512 : Crotone, annullata la tourneè in Spagna a causa del Covid: Mercoledì 28 luglio i calabresi scenderanno in campo per… - Cucciolina96251 : RT @tabellamercatob: Amichevoli e #SerieB #crotone: mercoledì 28, alle 18.00 (diretta #Sky), gara contro i Campioni d'#Italia dell'#Inter… - tabellamercatob : Amichevoli e #SerieB #crotone: mercoledì 28, alle 18.00 (diretta #Sky), gara contro i Campioni d'#Italia dell'… - CinqueNews : Crotone, annullata la tournée in Spagna per emergenza Covid - sportface2016 : #Crotone, cambio di programma: tournée in #Spagna annullata per #COVID19. In programma un'amichevole con l'#Inter n… -