Castori | ' Servono rinforzi in tutti i ruoli | Salernitana in ritardo'

(Di lunedì 26 luglio 2021) CASCIA (Perugia) - Fabrizio, allenatore della, guarda avanti con relativa fiducia in vista della stagione in Serie A dei suoi ragazzi, ma non nega che ci siano dei problemi: " Non ...

CASCIA (Perugia) - Fabrizio, allenatore della Salernitana, guarda avanti con relativa fiducia in vista della stagione in Serie A dei suoi ragazzi, ma non nega che ci siano dei problemi: " Non mi piace lamentarmi, se ci ...Fabrizio, dal ritiro della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa: ecco le sue dichiarazioni Dal ritiro della Salernitana, il tecnico Fabrizioha fatto il punto della situazione in conferenza stampa: MERCATO - "Il direttore è stato chiaro. A fine campionato molti sono andati via e non possiamo riprenderli. Su alcuni di loro contavamo,...“I campani, a lavoro da due settimane, sono apparsi stanchi, con i nuovi Obi e Strandberg in ritardo di condizione”. La Salernitana deve acquistare nuovi giocatori, nuovi attaccanti in particolare. E ...Fabrizio Castori chiede uno sforzo economico alla dirigenza della Salernitana per un campionato tranquillo. Due i requisiti: qualità ed esperienza ...