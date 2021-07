Carige torna in borsa dopo due anni e mezzo. Impossibile determinare il prezzo dei titoli, la banca è ancora a rischio (Di lunedì 26 luglio 2021) dopo due anni e mezzo Carige torna in borsa. Domani il debutto sul listino ed è subito rischio baraonda. In vista dell’avvio delle contrattazioni borsa italiana ha vietato l’immissione di ordini senza limiti di prezzo sulle azioni e sui warrant (opzioni di acquisto e/o vendita di titoli, ndr) di banca Carige. La disposizione, si legge in un avviso di borsa, resterà in vigore “fino a successiva comunicazione” e mira ad arginare la volatilità che potrebbe interessare domani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021)duein. Domani il debutto sul listino ed è subitobaraonda. In vista dell’avvio delle contrattazioniitaliana ha vietato l’immissione di ordini senza limiti disulle azioni e sui warrant (opzioni di acquisto e/o vendita di, ndr) di. La disposizione, si legge in un avviso di, resterà in vigore “fino a successiva comunicazione” e mira ad arginare la volatilità che potrebbe interessare domani ...

