Burioni: 'Non riscriverei il post sui no vax: ho dimenticato che Twitter non è luogo di ironia' (Di lunedì 26 luglio 2021) Il virologo del San Raffaele di Milano, Roberto Burioni, è tornato a parlare del tweet più contestato degli ultimi giorni: 'Certamente quel tweet non lo riscriverei, perché qualcuno si è sentito ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 luglio 2021) Il virologo del San Raffaele di Milano, Roberto, è tornato a parlare del tweet più contestato degli ultimi giorni: 'Certamente quel tweet non lo, perché qualcuno si è sentito ...

Advertising

Corriere : Burioni, esposto del Codacons: «Ha chiamato 'sorci' i cittadini che non si vaccinano» - SirDistruggere : Senza i Ferragnez e Burioni il codacons non saprebbe cosa fare. - Corriere : Burioni, esposto del Codacons: «Ha chiamato 'sorci' i cittadini che non si vaccinano» - DigitalMatt3 : RT @barbarab1974: È colpa di Twitter!!!! Burioni e i no vax 'chiusi in casa come sorci': 'Non lo riscriverei' - ClarkKe25897431 : RT @Gabbiacane: Se un vaccinato si preoccupa dei non vaccinati, in realtà non è vaccinato. Spiegatelo a #Bassetti, a #Burioni e compagnia s… -