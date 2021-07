Borsa: Milano resiste (+0,1%), bene Tenaris, Mediolanum ed Stm (Di lunedì 26 luglio 2021) Piazza Affari resiste al traguardo di metà seduta con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,15% a 25.160 punti e lo spread stabile sopra quota 104 punti e il rendimento annuo dei titoli decennali in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) Piazza Affarial traguardo di metà seduta con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,15% a 25.160 punti e lo spread stabile sopra quota 104 punti e il rendimento annuo dei titoli decennali in ...

CBRE: locazioni, segni di ripresa nel primo semestre 2021 Uffici * **Per quanto riguarda Milano, il secondo trimestre dell'anno ha fatto registrare un take up pari a 111.400 mq, portando l'assorbimento da inizio anno a oggi a oltre 180.000 mq. Il numero ...

Borsa: stretta Pechino e Ifo pesano su Europa, Milano +0,1% col risparmio gestito (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 lug - La stretta di Pechino sulle societa' legate al comparto dell'istruzione privata e dell'high-tech, unita al calo a sorpresa dell'indice Ifo, 'termometr ...

