Argento per Garozzo nel fioretto | l’italiano perde 15-11 contro Ka Long Cheung

Al Makuhari Messe di Chiba Daniele Garozzo è salito in pedana contro l'atleta di Hong Kong, Ka Long Cheung: in palio la medaglia d'oro della disciplina. L'italiano è partito molto bene, salvo poi essere rimontato ai punti dall'avversario. Sul parziale di 6-5 per l'atleta orientale, Garozzo ha avvertito un forte dolore alla gamba destra che lo ha costretto ad un massaggio d'emergenza. Dopo lo stop è stato Ka Long Cheung a portarsi avanti staccando l'azzurro per 10-5. Non è bastata una grande rimonta dell'atleta siciliano per recuperare il gap.

Daniele Garozzo argento nel fioretto maschile, vince Cheung 15 - 11 'Solo' argento per Daniele Garozzo , che ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 perde la finale con l'atleta di Hong Kong Cheung Ka Long con il punteggio di 11 a 15. Incontro sempre condotto dall'asiatico, che ...

Olimpiadi Tokyo 2021: sfuma l'oro per Daniele Garozzo Cheung Ka Long lo batte 15-11. Arriva un altro argento per l'Italia, il terzo, in questa giornata di gare alle Olimpiadi Tokyo 2021.

