Zingaretti | seconda dose di vaccino fatta | “Vogliamo tornare a vivere liberi”

ROMA – "Seconda dose fatta! Vogliamo tornare a vivere liberi. Liberi di fare impresa, di avere un negozio, di divertirci, di lavorare, di non chiudere mai più le attività. E per tornare liberi bisogna vaccinarsi e avere comportamenti responsabili. Chi dice il contrario è un bugiardo. E noi dobbiamo combattere le bugie. Vacciniamoci!". Così su Telegram il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ex segretario nazionale del Partito Democratico, che annuncia di aver ricevuto anche la seconda dose di vaccino.

