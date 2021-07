Ufficiale | Fernando Torres torna all’Atletico Sarà l’allenatore della Primavera

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 25 luglio 2021)a casa, al suo Atletico Madrid. L’ex attaccante è stato scelto dai Colchoneros come nuovo allenatoreJuvenil A, l’equivalentedel club madrileno. Questo l’annuncio degli spagnoli: “La leggenda biancorossanel nostro club per unirsi ai ranghi degli allenatori dell’Academy, prendendo le redini dell’Atlético de Madrid Juvenil A nella stagione 2021/22., che la scorsa stagione ha vissuto con diverse squadre rojiblancas per conoscere la vita quotidiana dello staff tecnico e la metodologia del club, farà un ...