Tuffi, Olimpiadi Tokyo, Bertocchi: "Comunque orgogliose", Pellacani: "Purtroppo l'emozione ci ha tradite"

Beffa proprio all'ultimo tuffo per Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. Le due azzurre, infatti, sono scivolate dal terzo al settimo posto nella prova del sincro femminile dai tre metri delle Olimpiadi di Tokyo, proprio in occasione dell'ultimo sforzo ma, evidentemente, la pressione ha giocato un brutto scherzo alle nostre portacolori. Oro scontato, come previsto, per la Cina con il punteggio totale di 326.40, quindi argento per le canadesi Jennifer Abel e Melissi Citrini Beaulieu, e bronzo per la Germania con Lena Hentschel e Tina Punzel, con il punteggio totale di 284.97.

