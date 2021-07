Tokyo 2020: badminton. Christie: “Ai Giochi in ricordo di mio fratello, stroncato dal Covid” (Di domenica 25 luglio 2021) “Mio fratello ha contratto il Covid-19 ed è morto. Sono venuto ai Giochi di Tokyo 2020 per fare bene in suo ricordo“. Questa la storia di Jonathan Christie, atleta indonesiano di badminton, il quale ha svelato le emozioni che sta vivendo in questi giorni. “Durante un torneo, a febbraio, mi è stato detto che la mia famiglia era risultata positiva al virus. Purtroppo mio fratello non è sopravvissuto ed è stato compito mio informare i miei genitori. Fortunatamente stanno bene, ma in queste Olimpiadi scendo in campo con i pensieri rivolti a ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) “Mioha contratto il-19 ed è morto. Sono venuto aidiper fare bene in suo“. Questa la storia di Jonathan, atleta indonesiano di, il quale ha svelato le emozioni che sta vivendo in questi giorni. “Durante un torneo, a febbraio, mi è stato detto che la mia famiglia era risultata positiva al virus. Purtroppo mionon è sopravvissuto ed è stato compito mio informare i miei genitori. Fortunatamente stanno bene, ma in queste Olimpiadi scendo in campo con i pensieri rivolti a ...

