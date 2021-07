Tiro a volo, Diana Bacosi al comando dopo le prime 3 serie dello skeet. Chiara Cainero quasi fuori (Di domenica 25 luglio 2021) Diana Bacosi e la cinese Wei Meng sono le uniche tra le ventotto tiratrici in gara nelle qualificazioni dello skeet femminile del Tiro a volo ai Giochi Olimpici di Tokyo ad aver fatto 75/75 al termine della prima giornata, in vista degli ultimi 50 piattelli di domani che precederanno la finale a 6 che assegnerà le medaglie. Le due vantano due piattelli di margine su Austen Jewell Smith (USA) e Natalia Vinogradova (ROC), appaiate in terza posizione a quota 73, poi un quartetto si pone in quinta piazza pronto a darsi battaglia domani per la finale: si tratta di Isarapa Impraseturk ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021)e la cinese Wei Meng sono le uniche tra le ventotto tiratrici in gara nelle qualificazionifemminile delai Giochi Olimpici di Tokyo ad aver fatto 75/75 al termine della prima giornata, in vista degli ultimi 50 piattelli di domani che precederanno la finale a 6 che assegnerà le medaglie. Le due vantano due piattelli di margine su Austen Jewell Smith (USA) e Natalia Vinogradova (ROC), appaiate in terza posizione a quota 73, poi un quartetto si pone in quinta piazza pronto a darsi battaglia domani per la finale: si tratta di Isarapa Impraseturk ...

