Taranto, disabile abusata per due anni a bordo bus di linea: 8 autisti indagati (Di domenica 25 luglio 2021) Otto autisti dell'Amat, l'azienda di trasporto pubblico di Taranto, sono indagati per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazza disabile di vent'anni. Il più giovane ha 40 anni, il più anziano 62. Lei appena 21 e quando aveva 14 anni fu vittima di violenza sessuale da parte di un vicino di casa (condannato in via definitiva). A quanto riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, che ha dato la notizia, gli 8 sono accusati di violenza sessuale con le aggravanti di aver agito su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale (perché quasi sempre ...

