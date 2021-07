Sampdoria | Murillo | “Questo gruppo è ricco di valori | mi sono trovato a mio agio”

(Di domenica 25 luglio 2021) Il difensore colombiano della, Jeyson, ha rii suoi vecchi compagni in maglia doriana

Advertising

infoitsport : Sampdoria, Murillo su D’Aversa: “Impatto positivo, ci sta molto vicino” - Fantacalcio : Sampdoria, Murillo: 'Gruppo con grande qualità. E su D'Aversa...' - CalcioPillole : #Murillo, dal ritiro della #Sampdoria a Ponte di Legno, parla del lavoro che il gruppo sta svolgendo e dell'allenat… - charrua_jose : Sampdoria, Murillo: «Siamo più esperti, D’Aversa ha entusiasmo» - it_samp : #Murillo: “Sono tornato pensando che non me ne andrò. Il gioco di D’Aversa potrebbe esaltarmi”.#sampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Murillo

Il difensore dellaJeisonha parlato della nuova stagione blucerchiata che sta per cominciare Jeison, difensore della, si è raccontato ai microfoni de Il Secolo XIX. Le sue ...(4 - 4 - 2): Audero (46 Ravaglia); Depaoli (46 Leris), Ferrari (46 Rocha),(46 Trimboli), Augello (46 Murru); Adrien Silva (46 Askildsen), Thorsby (46 Yepes Laut); Candreva (46 La ...Sono un professionista, ho ancora due anni di contratto con la Sampdoria Intervistato da Il Secolo XIX, rilascia dichiarazioni sul lavoro che il gruppo sta portando avanti e sul nuovo allenatore Rober ...Murillo strizza l'occhio alla Sampdoria e ora la sua permanenza in blucerchiato si avvicina: il ritiro ha fornito risposte positive, come confermato dallo stesso difensore ...