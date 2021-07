Roma Est in fiamme: tre grossi incendi mettono in ginocchio il quadrante (FOTO) (Di domenica 25 luglio 2021) Roma Est di nuovo in fiamme: tre grossi incendi, scoppiati quasi simultaneamente, hanno creato grosse difficoltà a vigili del fuoco e protezione civile, impegnati nelle fasi di spegnimento delle fiamme. Per quanto riguarda il primo, l’incendio si è sviluppato poco prima delle 17:00 nei pressi di via Salviati, Via di Monte Buccalione, Via Collatina Vecchia e nella penetrazione urbana dell’A24. Il fuoco, che ha interessato aree di sterpaglie, ha raggiunto anche un’attività di autodemolizione adiacente, mentre non ha coinvolto il campo nomadi che si trova nelle vicinanze. Sul posto sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 luglio 2021)Est di nuovo in: tre, scoppiati quasi simultaneamente, hanno creato grosse difficoltà a vigili del fuoco e protezione civile, impegnati nelle fasi di spegnimento delle. Per quanto riguarda il primo, l’o si è sviluppato poco prima delle 17:00 nei pressi di via Salviati, Via di Monte Buccalione, Via Collatina Vecchia e nella penetrazione urbana dell’A24. Il fuoco, che ha interessato aree di sterpaglie, ha raggiunto anche un’attività di autodemolizione adiacente, mentre non ha coinvolto il campo nomadi che si trova nelle vicinanze. Sul posto sono ...

