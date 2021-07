Roma | 5-2 in amichevole al Debrecen Doppietta per Dzeko Torna a segnare Zaniolo

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 25 luglio 2021) Si è conclusa 5-2 l’che stasera ladi José Mourinho ha giocato contro il. I capitolini hanno vinto in rimonta riuscendo però a chiudere la serata con ottime notizie. Per i giallorossi a segno, con unae Borja Mayoral. Gol anche di Pellegrini ma soprattutto Mourinho può esultare per, a segno al 53?. Buona prova per i giallorossi che devono ora trovare maggiori certezze in fase difensiva. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.