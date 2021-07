Advertising

Eurosport_IT : L'Italia del nuoto regala gioie e dolori nella seconda giornata ????????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 |… - infoitsport : Tokyo2020. Nuoto, squalificata Benedetta Pilato: 'Gara orribile, non so che cosa è successo' - infoitsport : Pilato squalificata nei 100 rana: «Gara orribile, cosa ho fatto?» - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #BenedettaPilato #NuotoTokyo2020 Nuoto, perché è stata squalificata Benedetta Pilato… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #AlessandroMiressi #BenedettaPilato Nuoto, Olimpiadi Tokyo: super Ceccon e 4×100 sl… -

Ultime Notizie dalla rete : Pilato squalificata

Sky Sport

Inaspettata la prestazione negativa di Benedetta, la 16enne primatista mondiale dei 50 rana. La tarantina è statanei 100 rana ed è apparsa molto dispiaciuta della sua ...'È stata una gara orribile, ma poi cosa ho fatto? Non so davvero perché mi abbiano', ha detto la tarantina dopo la delusione. 'Ho comunque nuotato in maniera orribile, non so spiegare, ...Benedetta Pilato è stata esclusa nei 100 rana donne e squalificata, punita per "gambata irregolare". Memorabile, invece, l staffetta azzurra maschile della 4x100 stile libero. Alessandro Miressi, ...Promessa non mantenuta per Benedetta Pilato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La giovane nuotatrice, primatista mondiale nei 50 metri rana, sedici anni compiuti a gennaio, è stata ...