Papa Francesco ancora troppo debole per celebrare a San Pietro, al suo posto monsignor Fisichella (Di domenica 25 luglio 2021) Città del Vaticano ? Tempi più lunghi del previsto per la convalescenza del Papa. Il pontefice è ancora troppo debole per poter prendere parte a cerimonie religiose... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 25 luglio 2021) Città del Vaticano ? Tempi più lunghi del previsto per la convalescenza del. Il pontefice èper poter prendere parte a cerimonie religiose...

Advertising

matteosalvinimi : Oggi si celebra la prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani, istituita da Papa Francesco. Un pensiero per… - vaticannews_it : #25luglio Tenere uniti 'il tesoro della tradizione e la freschezza dello Spirito'. I nonni e gli anziani non sono d… - HuffPostItalia : Papa Francesco su giovani e anziani: 'Ognun per sé uccide' - LeylaMonanni81 : RT @StandByMeTV: Noi ci siamo! Al lavoro per la docuserie con Papa Francesco ispirata a 'La saggezza del tempo', un racconto corale sulla t… - luciodelgrosso : @matteosalvinimi Ma tu, cosa c’azzecchi con Papa Francesco e Carità Cristiana ? -