Olimpiadi | Marchesini dt vela | ' giornata complicata | Maggetti e Camboni sono stati solidi'

(Di domenica 25 luglio 2021) Tokyo, 25 lug. (Adnkronos) - "Unache si preannunciavada interpretare, con il gradiente da nord-est in conflitto con la termica, e così si è confermata. Dobbiamo rimanere sui fondamentali, ragionare prova per prova e, in questa fase guardare solo al punteggio lordo., confermando una condizione in linea con i nostri dati. Domani è un altro giorno".le parole del dt dellaazzurra Micheledopo primaai Giochi di Tokyo 2020, ...

Tra questi vi è qualcuno che è alla sua prima esperienza olimpica, qualcuno che di Olimpiadi ne ha già ... Tokyo, 25 lug. (Adnkronos) - "Una giornata che si preannunciava complicata da interpretare, con il gradiente da nord-est in conflitto con la termica, e così si è confermata. Dobbiamo rimanere sui fond ... Domani, domenica 25 luglio, prenderà il via anche il programma della vela per quel che riguarda i Giochi Olimpici di Tokyo. Nella baia di Enoshima, vedremo in azione un totale di dieci classi, con l'I ...