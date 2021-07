Olimpiadi | basket | Usa ko con Francia | prima sconfitta ai Giochi da Atene 2004

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi basket

...la prima vittoria per il duo azzurro - già argento a Rio 2016 - in questa edizione delle. ...17 anni dopo i Giochi olimpici di Atene, l'Italia ha fatto oggi il suo debutto a Tokyo. Gli ...Ore 8:25 GRANDE ITALIA DEL, GERMANIA KO 92 - 82 Il ritorno alledell'Italia delè con il botto: gli azzurri con un ultimo quarto spaziale battono 92 - 82 la Germania. Decisivo ...Seconda gara nel Gruppo A con in campo all'esordio Francia e Stati Uniti d'America. La formazione di coach Vincent Collet ha la meglio sul favorito Team USA di coach Gregg Popovich, che ...La prima giornata di Olimpiadi di Tokyo 2020 ha regalato all'Italia due medaglie grazie a Vito Dell'Aquila nel taekwondo e all'argento di Luigi Samele nella sciabola. Oggi via ...