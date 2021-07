No green pass, a Milano insulti e spintoni ai giornalisti: “Andatevene, non fateci domande” (Di domenica 25 luglio 2021) Anche a Milano come a Roma sono state migliaia le persone scese in piazza sabato 24 luglio contro l’obbligo del green pass per alcune attività introdotto del Governo. I manifestanti, tutti senza mascherine hanno urlato in coro “libertà, libertà” accompagnandolo con il battito di mani. In piazza Fontana, alcuni giornalisti sul posto per seguire l’iniziativa sono stati aggrediti da un gruppo di manifestanti, che hanno urlato loro “venduti”, cercando di allontanarli anche con degli spintoni L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Anche acome a Roma sono state migliaia le persone scese in piazza sabato 24 luglio contro l’obbligo delper alcune attività introdotto del Governo. I manifestanti, tutti senza mascherine hanno urlato in coro “libertà, libertà” accompagnandolo con il battito di mani. In piazza Fontana, alcunisul posto per seguire l’iniziativa sono stati aggrediti da un gruppo di manifestanti, che hanno urlato loro “venduti”, cercando di allontanarli anche con degliL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

