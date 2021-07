LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Odette Giuffrida conquista il bronzo nei -52 kg, ora tocca a Lombardo!! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.01 Inizia l’incontro. 12.00 L’azzurro e l’asiatico scendono sul tatami. 11.59 Ora tocca a Manuel Lombardo che si giocherà la finale per il bronzo nei -66 kg con il coreano An Baul. 11.57 Si tratta del secondo oro per il Giappone nel Judo dopo quello conquistato da Naohisa Takato ieri nei -60 kg. 11.56 ORO GIAPPONE! Arriva l’ippon per immobilizzazione per la Abe, argento per la Bouchard. 11.54 Prova l’entrata la Bouchard ma viene fermata, siamo arrivati a tre minuti nel golden score. 11.53 Ora attacca la Abe. 11.52 Un minuto e diciotto trascorso ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.01 Inizia l’incontro. 12.00 L’azzurro e l’asiatico scendono sul tatami. 11.59 Oraa Manuel Lombardo che si giocherà la finale per ilnei -66 kg con il coreano An Baul. 11.57 Si tratta del secondo oro per il Giappone neldopo quelloto da Naohisa Takato ieri nei -60 kg. 11.56 ORO GIAPPONE! Arriva l’ippon per immobilizzazione per la Abe, argento per la Bouchard. 11.54 Prova l’entrata la Bouchard ma viene fermata, siamo arrivati a tre minuti nel golden score. 11.53 Ora attacca la Abe. 11.52 Un minuto e diciotto trascorso ...

