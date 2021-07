Inter, Lukaku non indugia ed è già in ritiro: la foto con Simone Inzaghi (Di domenica 25 luglio 2021) Romelu Lukaku non vuole perdere tempo. L’attaccante belga, arrivato in serata a Milano dopo le vacanze, ha già raggiunto il ritiro dell’Inter, nonostante il suo arrivo concordato fosse per domani. Troppo grande la voglia di conoscere il nuovo allenatore, Simone Inzaghi, e riaggregarsi in gruppo dopo alcune settimane. Sui social proprio l’Inter ha postato la foto che vede Big Rom insieme a Simone Inzaghi, una foto che ritrae i due protagonisti davvero sorridenti e pronti a lavorare insieme. ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 luglio 2021) Romelunon vuole perdere tempo. L’attaccante belga, arrivato in serata a Milano dopo le vacanze, ha già raggiunto ildell’, nonostante il suo arrivo concordato fosse per domani. Troppo grande la voglia di conoscere il nuovo allenatore,, e riaggregarsi in gruppo dopo alcune settimane. Sui social proprio l’ha postato lache vede Big Rom insieme a, unache ritrae i due protagonisti davvero sorridenti e pronti a lavorare insieme. ...

