Incendi: Salvini, avviata raccolta fondi per emergenza sarda (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “La Lega ha avviato una raccolta fondi per l'emergenza Incendi in Sardegna. I contributi liberali raccolti saranno impiegati per iniziative di solidarietà per le comunità colpite dagli Incendi. Le conseguenze finora sono devastanti. Siamo in contatto costante con il Governatore Solinas: per la Protezione Civile almeno 10mila ettari di territorio sono andati in fumo". Ad annunciare l'iniziativa è il leader della Lega Matteo Salvini e il deputato Eugenio Zoffili, coordinatore Lega in Sardegna. "Un ringraziamento di cuore va a tutte le donne e gli uomini impegnati ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - “La Lega ha avviato unaper l'in Sardegna. I contributi liberali raccolti saranno impiegati per iniziative di solidarietà per le comunità colpite dagli. Le conseguenze finora sono devastanti. Siamo in contatto costante con il Governatore Solinas: per la Protezione Civile almeno 10mila ettari di territorio sono andati in fumo". Ad annunciare l'iniziativa è il leader della Lega Matteoe il deputato Eugenio Zoffili, coordinatore Lega in Sardegna. "Un ringraziamento di cuore va a tutte le donne e gli uomini impegnati ...

