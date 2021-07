Incendi in Sardegna, nell'Oristanese centinaia di sfollati (Di domenica 25 luglio 2021) Oristanom 25 luglio 2021 " Almeno diecimila ettari di bosco in fumo, centinaia di sfollati, strade bloccate, fiamme alte metri, turisti in fuga . Brucia da ieri la Sardegna nell' Oristanese e queste ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Oristanom 25 luglio 2021 " Almeno diecimila ettari di bosco in fumo,di, strade bloccate, fiamme alte metri, turisti in fuga . Brucia da ieri lae queste ...

nicola_pinna : Un nuovo fronte, ora tra le case di Porto Alabe, a ridosso della costa. La #Sardegna oggi oggi è un inferno enorme.… - nicola_pinna : Il cielo rosso come la paura, l’aria che puzza di cenere. La #Sardegna continua a bruciare, tanta gente in fuga dal… - nicola_pinna : Il disastro del fuoco oggi nel cuore della #Sardegna. La distesa delle fiamme vista dall’elicottero della Forestale… - MGNapolitano : RT @valsxda: @Quirinale @Palazzo_Chigi Vi prego di mandare aiuti alla Sardegna perché qua non abbiamo abbastanza risorse, ci sono feriti,… - flaviotiravento : RT @valsxda: @Quirinale @Palazzo_Chigi Vi prego di mandare aiuti alla Sardegna perché qua non abbiamo abbastanza risorse, ci sono feriti,… -