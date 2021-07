Genova, in arrivo le prime denunce per i manifestanti “no Green pass”. La protesta continua: “Torneremo in piazza” (Di domenica 25 luglio 2021) Già identificate alcune delle persone che in corteo hanno bloccato la Sopraelevata a Genova. Ma il popolo variegato sceso in strada è pronto a fissare nuovi eventi: «No alle imposizioni» Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 25 luglio 2021) Già identificate alcune delle persone che in corteo hanno bloccato la Sopraelevata a. Ma il popolo variegato sceso in strada è pronto a fissare nuovi eventi: «No alle imposizioni»

