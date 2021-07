Delitto ai Caraibi | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 25 luglio 2021)ai: trama, cast e streaming delQuesta sera, 25 luglio 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in ondaaidi genere giallo del 2016, diretto da Philippe Niang, con Olivier Marchal e Sara Martins. Durata 96 minuti. Lena, una poliziotta di Parigi, arriva nell’isola della Martinica, da cui proviene, per tenere uno stage presso la sezione scientifica della polizia locale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il cadavere di una giovane donna viene scoperto in cima al vulcano Monte Pelée in Martinica. La sua identificazione richiede ...

Advertising

GuidaTVPlus : 25-07-2021 21:31 #Rete4 Delitto ai Caraibi #Thriller,crime,drammatico #Film #StaseraInTV - GossipItalia3 : Delitto ai Caraibi: la trama ed il cast del film in onda domenica 25 luglio 2021 su Rete4 #gossipitalianews - ActuMaxime : ???? Quiz sur les #audiences en Italie ce 25/07 ??Les ?= une rediffusion ??Bonus 1 : Metti la nonna in freezer (RAI 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Delitto Caraibi

Rete4, ore 21.30:alFilm del 2013, di Philippe Niang, con Sara Martins, Olivier Marchal, Paul Ventura. Prodotto in Francia. Lena, una poliziotta di Parigi, arriva nell'isola della ...Ma questo non possiamo rivelarlo!ai/ Su Rete 4 il film con Sara Martins (oggi, 25 luglio 2021) Video, il trailer del film 'Metti la nonna in freezer'Delitto ai Caraibi: trama, cast e streaming del film in onda su Rete 4 stasera - 25 luglio 2021 - alle ore 21,20. Scopri di più, le info ...Delitto ai Caraibi in onda su Rete 4 oggi, 25 luglio, dalle 21,30. Protagonista è Sara Martins. Cast, trama e curiosità sul film.