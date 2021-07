Covid, Renzi: serve commissione inchiesta su centrale acquisti (Di domenica 25 luglio 2021) Manduria - 'Un paese civile fa una commissione di inchiesta parlamentare sulla più grande ecatombe di cittadini italiani e sulla spesa senza controllo fatta da un unico centro decisionale. Se non sono ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 25 luglio 2021) Manduria - 'Un paese civile fa unadiparlamentare sulla più grande ecatombe di cittadini italiani e sulla spesa senza controllo fatta da un unico centro decisionale. Se non sono ...

CarlaKaky : RT @ghino61: L'aumento dei contagi dipende da Salvini e Renzi il primo ha voluto togliere le mascherine il secondo nn da esempio di come va… - LaGazzettaWeb : Covid, Renzi: serve commissione inchiesta su centrale acquisti - ghino61 : L'aumento dei contagi dipende da Salvini e Renzi il primo ha voluto togliere le mascherine il secondo nn da esempio… - TV7Benevento : **Covid: Renzi, 'favorevole a obbligo vaccinale per scuole'**... - TV7Benevento : **Covid: Renzi, 'serve commissione inchiesta, strano se non sono girate mazzette'**... -