Capri | incidente a Marina Grande L' autopsia dell' autista | morte per lesioni multiple | ora altri esami

Incidente Capri, l'autopsia esclude un malore dell'autista del bus - Incidente a Capri: il racconto di Serena e Sara: "Su quel bus pensavamo di morire, non torneremo sull'isola" - Incidente Capri, primi esiti autopsia escluderebbero il malore dell'autista - Capri: chi era Emanuele Melillo, autista dell'autobus, unica vittima dell'incidente

ROVIGO È coinvolta una famiglia dell'Alto Polesine nell'del minibus avvenuto giovedì in tarda mattinata a. La famiglia di Davide Baldo, di Castelmassa , era a bordo del mezzo guidato da Emanuele Melillo , unica persona deceduta nell'...Oggi al Secondo Policlinico di Napoli è stata eseguita l'autopsia sulla salma del 33enne Emanuele Melillo, l'autista deceduto in seguito all'che ha visto il minibus da lui guidato precipitare nel vuoto in località Marina Grande. L'incarico per l'autopsia è stato conferito in mattinata al medico legale Marta Moccia e le operazioni ...Sul terribile incidente che a Capri aveva coinvolto un minibus e che aveva fatto un morto e diversi feriti si registrano i primi esiti dell’autopsia sul corpo dell’autista del bus, Emanuele Melillo. A ...A Praiano un incendio si è sviluppato nella prima serata di ieri in zona Muriciello. Ad andare a fuoco la vegetazione, non molto lontano dalle abitazioni, complice la bruciatura di sterpaglie. Ma la s ...