Canada | a Toronto un webinar sulla storia del profumo italiano

Accordo Rossini Opera Festival-Toronto City Opera. In Canada concerti, audizioni e un minifestival rossiniano

A non esser per nulla felice di questa scoperta è il bioeticista dell'Università diKerry ... Solo in un paese come il, dove l'eutanasia è promossa come parte integrante della cura ...... Mosca, Seoul (dal 2022) e Pesaro; l'organizzazione di Masterclass di canto rossiniano in; l'organizzazione di un Rossini Mini - Festival acon la diffusione in digitale di opere ...Un webinar sulla storia del profumo italiano è stato organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Toronto in occasione dell’Italian Cosmetics Day in Canada. La presentazione dell’evento, alla cui ...Pesaro e Toronto, il Rof e il City Opera. Un binomio nato nel segno della cultura che va oltreoceano, a braccetto con la più antica compagnia operistica della città canadese. I due festival hanno stre ...