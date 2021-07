Calciomercato Bologna: fatta per Arnautovic. Ecco quando sarà in città (Di domenica 25 luglio 2021) Calciomercato Bologna: fatta per Marko Arnautovic dallo Shanghai SIPG. L’attaccante è atteso in città Marko Arnautovic sarà presto un nuovo calciatore del Bologna. È stato raggiunto un accordo tra il club rossoblù e lo Shanghai SIPG per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante austriaco classe ’89, impegnato con la sua Nazionale a Euro 2020. Come riportato da tuttomercatoweb.com, Arnautovic sarà in città nella serata di domani e l’indomani effettuerà le visite mediche di rito, il cui ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021)per Markodallo Shanghai SIPG. L’attaccante è atteso inMarkopresto un nuovo calciatore del. È stato raggiunto un accordo tra il club rossoblù e lo Shanghai SIPG per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante austriaco classe ’89, impegnato con la sua Nazionale a Euro 2020. Come riportato da tuttomercatoweb.com,innella serata di domani e l’indomani effettuerà le visite mediche di rito, il cui ...

Advertising

Fprime86 : RT @cmdotcom: #Arnautovic torna in Italia: sì al #Bologna, la scelta di Miha e Diego Costa... - FilippoRubu00 : ??#Bologna, Marko #Arnautovic ???? atteso in città nella serata di domani. Si chiude così la telenovela attaccante per… - sportli26181512 : Arnautovic torna in Italia: sì al Bologna, la scelta di Miha e Diego Costa...: Era passato, da giovanissimo, e se n… - Gianluc21212259 : RT @cmdotcom: #Arnautovic torna in Italia: sì al #Bologna, la scelta di Miha e Diego Costa... - JFuentes7 : RT @cmdotcom: #Arnautovic torna in Italia: sì al #Bologna, la scelta di Miha e Diego Costa... -