Bayern | errore shock sotto porta | Ziskzee insultato | abbandona Instagram

Advertising

SiamoPartenopei : Fabian il prossimo al rientro: è tra i convocati per la sfida al Bayern del 31 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern errore

La discussione si sposta sulla prossima amichevole Napoli -Monaco: 'Il Napoli con quale ... 'Quando arrivò a Napoli dissi al direttore Marino che aveva commesso un gravenell'acquistarlo.... ma questo lascerebbe fuori Roger Ibanez che, al netto di qualchedi troppo nella seconda ... CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Chiesa, offerte alte da Chelsea e: Allegri dice no Poi Mourinho ha ...La stagione deve ancora iniziare, ma Joshua Zirkzee ha già posto una solida candidatura per vincere il premio per l’errore dell’anno: il ...L’attaccante del Bayern, Joshua Zirkzee, è finito in un vortice di polemiche: tutto a causa di un goal fallito in amichevole contro l’Ajax ...