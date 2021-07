Atp Kitzbuhel 2021, programma, orari e ordine di gioco lunedì 26 luglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Kitzbuhel 2021 per quanto riguarda la giornata inaugurale di lunedì 26 luglio. Scatta il main draw con il primo turno che propone già cinque incontri. Non ci sono grossi nomi in ballo, ma le sfide sono avvincenti. Quattro di queste si disputeranno sul centrale fin dalla mattinata, l’altra sul campo Kuechenmeister non prima delle 12. Di seguito la programmazione completa. CENTER COURT ore 11 (9) Munar vs (Q) Kovalik non prima delle ore 12.30 Cuevas vs Ymer a seguire Pouille vs ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Il, glie l’didel torneo Atp diper quanto riguarda la giornata inaugurale di26. Scatta il main draw con il primo turno che propone già cinque incontri. Non ci sono grossi nomi in ballo, ma le sfide sono avvincenti. Quattro di queste si disputeranno sul centrale fin dalla mattinata, l’altra sul campo Kuechenmeister non prima delle 12. Di seguito lazione completa. CENTER COURT ore 11 (9) Munar vs (Q) Kovalik non prima delle ore 12.30 Cuevas vs Ymer a seguire Pouille vs ...

Ultime Notizie dalla rete : Atp Kitzbuhel Atp Kitzbuhel 2021, il montepremi e il prize money Il montepremi e il prize money dell' Atp 250 di Kitzbuhel 2021 , torneo in programma dal 26 al 31 luglio. Il numero uno del seeding è il norvegese Casper Ruud che proverà ad arrivare in fondo come accaduto a Gstaad. Per quanto riguarda ...

Tabellone Atp Kitzbuhel 2021: Mager, Cecchinato e Travaglia nel main draw Il tabellone completo dell'Atp 250 di Kitzbuhel , tradizionale torneo sulla terra rossa austriaca. La concomitanza con le Olimpiadi di Tokyo 2020 e con l'inizio della stagione sul cemento nordamericano fa in modo che ci siano ...

ATP Kitzbuhel: Ruud guida il tabellone, tre italiani in gara Ubi Tennis Atp Kitzbuhel 2021, programma, orari e ordine di gioco lunedì 26 luglio Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Kitzbuhel 2021 per quanto riguarda la giornata inaugurale di lunedì 26 luglio. Scatta il main draw con il primo turno che propone già cinq ...

ATP Kitzbuhel: Ruud guida il tabellone, tre italiani in gara Il tennis su terra rossa torna a Kitzbuhel per l'ultimo appuntamento stagionale, presenti all'appello Mager, Cecchinato e Travaglia ...

