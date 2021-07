“Asfalto”, il primo singolo di Ben Cavendish: “Nel brano parlo di me” (Di domenica 25 luglio 2021) “‘Asfalto’ nasce come un flusso di pensieri che hanno accompagnato l’inizio del mio percorso. In principio erano solamente frasi accomunate tra loro dalla musicalità e da qualche rima. Quando ho prodotto anche la strumentale, tutto ha iniziato ad avere senso e si è incastrato senza alcuno sforzo” Dal 16 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “Asfalto” (Cantieri Sonori), il primo singolo del cantautore romano Ben Cavendish, già presente su tutti i digital store dal 30 giugno. “Asfalto” parla di paura di sbagliare, voglia di partire e desiderio di cambiare. Essere giovani porta con ... Leggi su lopinionista (Di domenica 25 luglio 2021) “‘’ nasce come un flusso di pensieri che hanno accompagnato l’inizio del mio percorso. In principio erano solamente frasi accomunate tra loro dalla musicalità e da qualche rima. Quando ho prodotto anche la strumentale, tutto ha iniziato ad avere senso e si è incastrato senza alcuno sforzo” Dal 16 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “” (Cantieri Sonori), ildel cantautore romano Ben, già presente su tutti i digital store dal 30 giugno. “” parla di paura di sbagliare, voglia di partire e desiderio di cambiare. Essere giovani porta con ...

Advertising

rumba15342942 : RT @CroccanteD: Mamma mia come asfalto facile Letta!!! ?????? Ma mi diverto ancora come il primo giorno! ?????????? - Paoletto003 : RT @CroccanteD: Mamma mia come asfalto facile Letta!!! ?????? Ma mi diverto ancora come il primo giorno! ?????????? - CroccanteD : Mamma mia come asfalto facile Letta!!! ?????? Ma mi diverto ancora come il primo giorno! ?????????? - claudioguerrini : @alfrebonfiglio @Andrea0606061 @virginiaraggi Milano è avanti 20 anni. 4 metro, tra poco 5, che passano ogni 2-3 mi… - startupmag17 : RT @asthesir: Scrivere per il web: 3 errori che uccidono i testi online Scrivere per il web è un mestiere complicato. La scrittura online p… -