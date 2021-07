Andrea Zenga beccato con un’altra donna e Rosalinda dice “ Non credo che chi è fidanzato …”

(Di domenica 25 luglio 2021)oltre ad essere il figlio del noto portiere Walter è anche un personaggio televisivo piuttosto in voga negli ultimi anni. Lo abbiamo conosciuto per la prima volta alcuni anni fa, quando ha preso parte al programma Temptation Island con la sua ex fidanzata. Da quel momento ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo, anche come modello e l’abbiamo visto negli ultimi mesi protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello vip.innamorato diCannavò Proprio all’interno della casaha trovato l’amore e infatti si è innamorato di ...

in Sardegna per lavoro (con lui c'è anche Zelletta , ex collega di reality show) è ironicamente tornato sulla fake news delle ultime ore che cercava di insinuare un potenziale ...avvistato in aeroporto con una ragazza che non è la fidanzata Rosalinda Cannavò . Nelle immagini condivise dall'influencer Deianira Marzano si vede il figlio di Walter accanto a una donna ...Grande Fratello Vip 6, anticipazioni sui concorrenti: Alfonso Signorini avrà nel cast di nuovo Carmen Russo? Le indiscrezioni sui prossimi concorrenti del ...Andrea Zenga, la gag con Rosalinda Cannavò: "Vicino ad un'altra donna" La storia d'amore tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò prosegue a gonfie vele. I ...