Ultime Notizie dalla rete : Tokyo2020 pizza Tokyo2020. La pizza per l'Italia, Chernobyl per l'Ucraina: tv sudcoreana si scusa Rai News Tokyo2020. La pizza per l'Italia, Chernobyl per l'Ucraina: tv sudcoreana si scusa Nota ufficiale di Mbc per scusarsi con alcuni paesi, fra i quali l'Italia, per aver "utilizzato frasi e immagini non adeguate" durante la cerimonia di apertura ...

