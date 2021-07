Tokyo 2020, 17 nuovi contagi legati ai Giochi (Di sabato 24 luglio 2021) Gli organizzatori dei Giochi di Tokyo 2020 hanno segnalato 17 nuovi contagi di coronavirus alle Olimpiadi portando il numero totale di infezioni dal 1 luglio a 123. Il comitato organizzatore ha dichiarato nel suo briefing quotidiano che un atleta straniero era tra i nuovi casi. L’area di Tokyo è sotto il quarto stato di emergenza per il coronavirus per tutta la durata delle Olimpiadi. Il canottiere olandese Finn Florijn è risultato positivo al covid e messo in quarantena, come riferito dalla Federcanottaggio orange su Twitter. Il 21enne atleta, ieri in acqua per le ... Leggi su italiasera (Di sabato 24 luglio 2021) Gli organizzatori deidihanno segnalato 17di coronavirus alle Olimpiadi portando il numero totale di infezioni dal 1 luglio a 123. Il comitato organizzatore ha dichiarato nel suo briefing quotidiano che un atleta straniero era tra icasi. L’area diè sotto il quarto stato di emergenza per il coronavirus per tutta la durata delle Olimpiadi. Il canottiere olandese Finn Florijn è risultato positivo al covid e messo in quarantena, come riferito dalla Federcanottaggio orange su Twitter. Il 21enne atleta, ieri in acqua per le ...

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - QdSit : Tredici persone della delegazione italiana, tra cui sei atleti e sette official sono in isolamento fiduciario a… - PietroPreziosi : Queste sono le bestie che apprestano la nostra civiltà. Squalificarlo a vita. Sport Mediaset: 'Non affronto un isr… -