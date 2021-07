Tailored Motors' Days | Ferrari 488 Challenge Evo | giro di pista on board ad Adria

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tailored Motors

Business People

... l'evoluzione della GT di Maranello ora ancor più precisa e performante con un avantreno che trasmette un feeling fuori dal comune messa a disposizione dal team di' Days, servizio di ...Al via da oggi l'attività di T - MD , ('days )un nuovo progetto che si propone di dare l'opportunità di vivere da protagonista la passione per la pista. Un'esperienza su misura in condizioni eccezionali, con professionisti,...La startup T-MD (Tailored - Motors’ Days) si propone di realizzare il sogno di chi desidera guidare un'auto da corsa ...