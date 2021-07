Sangiovanni, il cantante non si ferma: novità in arrivo, fan in delirio (Di sabato 24 luglio 2021) Non ha alcuna intenzione di fermarsi il giovanissimo cantautore Sangiovanni, secondo ad “Amici 20”: boom di views del video della sua hit e 9 date del tour estivo sold out (Screen video)E’ inarrestabile l’ascesa nell’Olimpo della musica leggera del giovanissimo cantautore Sangiovanni, classificatosi secondo all’ultima edizione di “Amici” di Maria De Filippi, che macina un successo dopo l’altro: ieri è stato rilasciato il video della sua hit “Malibù“, brano accompagnato da un visual video che in pochi giorni ha totalizzato oltre 61 milioni di visualizzazioni, che in una manciata di ore, appena 5 ore, ha replicato il boom di views del ... Leggi su ck12 (Di sabato 24 luglio 2021) Non ha alcuna intenzione dirsi il giovanissimo cantautore, secondo ad “Amici 20”: boom di views del video della sua hit e 9 date del tour estivo sold out (Screen video)E’ inarrestabile l’ascesa nell’Olimpo della musica leggera del giovanissimo cantautore, classificatosi secondo all’ultima edizione di “Amici” di Maria De Filippi, che macina un successo dopo l’altro: ieri è stato rilasciato il video della sua hit “Malibù“, brano accompagnato da un visual video che in pochi giorni ha totalizzato oltre 61 milioni di visualizzazioni, che in una manciata di ore, appena 5 ore, ha replicato il boom di views del ...

stefitoliberoi1 : @SugarMusic_tw Coerente con la persona e il cantante Sangiovanni.. Geniale! Spiega il testo e i sentimenti che lo… - noturfaultt : @atrattiesaurita ah quindi sangiovanni è pure considerato cantante? - atrattiesaurita : pensa considerare Sangiovanni come un cantante fenomenale - mmrtnprn : SANGIOVANNI È UN CANTANTE CHE FA MUSICA. - mamannaggiaaaa : RT @comelaluna_: ma vi prego Sangiovanni non si è fermato un attimo da quando è uscito, sta LAVORANDO per voi e voi vi preoccupate delle fa… -