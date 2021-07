(Di sabato 24 luglio 2021) Incidente mortale sul lavoro in via Flaminia ad Ancona. Una persona è deceduta dopo essereta da un palazzo. Sul posto la polizia di Ancona. Una delle ipotesi è che la vittima stesse pulendo ...

ZPeppem : RT @Adnkronos: Incidente sul lavoro ad #Ancona, precipita nel vuoto mentre pulisce vetrate e muore.

Incidente mortale sul lavoro in via Flaminia ad Ancona. Una persona è deceduta dopo essere precipitata da un palazzo. Sul posto la polizia di Ancona. Una delle ipotesi è che la vittima stesse pulendo delle vetrate quando è caduta. A chiarire quanto accaduto alla vittima è stato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di una diretta Facebook.